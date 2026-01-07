CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
07.01.2026 20:02:00
CES: Dyna-Industrieroboter faltet Textilien ohne Pause
Er arbeitet ohne Pause oder menschliche Eingriffe, wenn auch langsam. Das US-Unternehmen Dyna Robotics hat einen Roboter entwickelt, der Wäsche zusammenlegt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
