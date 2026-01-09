Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
|
09.01.2026 08:44:00
CES: Google Gemini erkennt, welches Resteessen noch im Samsung-Kühlschrank steckt
Samsung stattet einen smarten Kühlschrank der Bespoke-Reihe mit Googles Chatbot und Bild-KI aus, um Einkaufslisten und Zutatenauswahl zu erleichtern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!