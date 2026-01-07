CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
07.01.2026 10:47:00
CES: Mini-PC: AMD stellt Ryzen AI Halo gegen Nvidias DGX Spark
Mit dem Mini-PC Ryzen AI Halo will AMD in Kürze ein kompaktes Dev-Kit für KI-Entwickler anbieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CES Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ai Holdings Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 824,00
|-0,74%
|CES Ltd
|0,44
|4,76%