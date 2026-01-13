CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
13.01.2026 16:15:00
CES: Nicht nur mit Solar: Wie dieser Wohnwagen seinen eigenen Strom erzeugen soll
Ein Wohnmobil von Evotrex soll seinen eigenen Strom erzeugen. Und das nicht nur mit Solarkraft, der Powermix soll aus drei verschiedenen Quellen funktionieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu CES Ltd
|Keine Nachrichten verfügbar.