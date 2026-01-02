LG Aktie

LG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.01.2026 13:34:00

CES: OLED mit echtem RGB: LG und Samsung machen Monitore Windows-freundlicher

Die nächste OLED-Generation verspricht einen weiteren großen Sprung. LGs Variante dürfte farbstärker werden, Samsungs weniger ausfransen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Samsungmehr Nachrichten