LG Aktie
WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009
|
02.01.2026 13:34:00
CES: OLED mit echtem RGB: LG und Samsung machen Monitore Windows-freundlicher
Die nächste OLED-Generation verspricht einen weiteren großen Sprung. LGs Variante dürfte farbstärker werden, Samsungs weniger ausfransen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Samsungmehr Nachrichten
|
23.12.25
|ROUNDUP: ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
23.12.25
|ZF verkauft Fahrerassistenz-Sparte an Samsung-Tochter Harman (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Samsung turns to M&A in its fight for an AI edge (Financial Times)
|
26.11.25
|Apple-Aktie fester: Samsung verliert wohl 2025 Smartphone-Marktführerschaft (dpa-AFX)
|
26.11.25