Intel Aktie

Intel

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

06.01.2026 12:28:00

CES: Panther Lake: Intel stellt 14 Core Ultra 300 vor

Die Katze ist endlich aus dem Sack. Intel nennt konkrete Spezifikationen zu den Panther Lake-Prozessoren. Die Leistungsaufnahme steigt allerdings teilweise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
