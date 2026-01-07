Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|
07.01.2026 09:30:00
CES: Philips Hue vereinfacht Lichtdesign per Raumeinmessung
Hue ermöglicht per 3D-Scan mit dem Handy etwa einen Sonnenaufgang von einer zur anderen Seite des Raums zu simulieren und bietet bald KI-basierte Automatiken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Philips N.V.
|
23.12.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Philips-Aktie steigt: Philips optimistischer für Marge - Auftragseingänge angezogen (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge (dpa-AFX)
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Philips-Aktie im Minus: FDA kritisiert Produktionsstätten (dpa-AFX)
|
06.08.25
|Doctor-patient trust is key to unlocking AI's potential to improve healthcare in Australia, finds Philips' Future Health Index Report (EQS Group)
Analysen zu Philips N.V.
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.12.25
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
