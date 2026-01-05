Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
05.01.2026 09:30:00
CES: Punkt. MC03: Android-Smartphone „Made in Europe“ ohne Google mit Abo
Der Schweizer Hersteller Punkt. hat mit dem MC03 ein abonnementbasiertes Smartphone mit Fokus auf Datensicherheit angekündigt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
