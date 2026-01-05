CES Aktie
CES: Qualcomm präsentiert erstes Auto mit Dual-Chip und skalierbaren ADAS-Rechner
Qualcomm hat einen ersten Abnehmer für die Dual-Variante seiner Auto-Prozessoren und mit ZF einen neuen Partner für Hochleistungsrechner gefunden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
