CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
14.01.2026 15:48:00
CES: Rokids neue KI-Brille wird offener, leichter und billiger als Metas Ray-Ban
Rokid veröffentlicht eine leichte KI-Brille ohne Display – mit ChatGPT, 12 Stunden Akkulaufzeit und Alipay+. Der Startpreis liegt bei rund 300 US-Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTD
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%