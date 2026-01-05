Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
06.01.2026 00:00:00
CES: Rolle rückwärts: Dell bringt die Notebookmarke XPS zurück
Dell revidiert sein erst vor einem Jahr geändertes Namensschema für Notebooks und bringt den Markennamen XPS zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten
Analysen zu Dell Technologiesmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%
|Dell Technologies
|105,80
|0,11%