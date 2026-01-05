CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
05.01.2026 08:00:00
CES: SenseRobot: vollautomatisiertes Schachspiel mit Roboterpartner
SenseRobot stellt Schach- und Go-Roboter her, die Figuren mit Roboterarmen selbstständig bewegen, Spielzüge erkennen und Training bis auf Meisterniveau bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CES Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.