Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
08.01.2026 05:02:00
CES: Siemens und Nvidia wollen industrielle Revolution mit KI beschleunigen
Virtuelle Fabriken bauen, Roboter trainieren, Probleme vor Auftreten lösen - was Siemens und Nvidia jetzt mit KI-Anwendungen industriell möglich machen wollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|CES Ltd
|0,44
|4,76%
|NVIDIA Corp.
|159,48
|0,42%
|Siemens AG (spons. ADRs)
|125,00
|-1,57%
|Siemens AG
|252,55
|0,16%