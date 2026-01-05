CES Aktie
WKN DE: A0M834 / ISIN: INE396F01013
|
05.01.2026 13:57:00
CES: Timekettle erneuert Übersetzungs-Engine für Earbuds und Handhelds
Timekettle veröffentlicht für seine Übersetzungsgeräte eine neue Firmware-Version veröffentlichen, die Möglichkeiten der Echtzeitübersetzung erweitert. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CES Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.