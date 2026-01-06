Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
06.01.2026 16:12:00
CES: Western-Digital-Erbe: Sandisk verabschiedet sich von WD Black und WD Blue
SSDs der Baureihen WD Black und WD Blue gehören der Geschichte an. Sandisk kramt stattdessen einen alten Markennamen heraus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
