Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
02.01.2026 10:01:38
CES 2026: Infineon und Flex bringen Zonencontroller-Entwicklungskit für softwaredefinierte Fahrzeuge auf den Markt
München, 2. Januar 2026 Die Infineon Technologies AG und Flex gehen den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit, um die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) voranzutreiben. Auf der CES 2026 stellen die beiden Unternehmen ein Zonencontroller-Entwicklungskit vor ein modulares Design für Zonensteuergeräte (Zone Control Units, ZCUs), mit dem die Entwicklung von SDV-fähigen E/E-Architekturen deutlich beschleunigt werden kann. Das neue Entwicklungskit basiert auf wiederverwendbaren Komponenten, die rund 30 einzigartige Bauteile kombinieren. Auf diese Weise können Entwickler*innen verschiedene ZCU-Implementierungen flexibel in kurzen Entwicklungszyklen konfigurieren und erhalten einen klaren Weg vom Konzept bis zur Serienimplementierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Infineon AG
|38,16
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigt sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen notieren uneins. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.