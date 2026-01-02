Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

02.01.2026 10:01:38

CES 2026: Infineon und Flex bringen Zonencontroller-Entwicklungskit für softwaredefinierte Fahrzeuge auf den Markt

München, 2. Januar 2026  Die Infineon Technologies AG und Flex gehen den nächsten Schritt in ihrer Zusammenarbeit, um die Entwicklung softwaredefinierter Fahrzeuge (Software-Defined Vehicles, SDVs) voranzutreiben. Auf der CES 2026 stellen die beiden Unternehmen ein Zonencontroller-Entwicklungskit vor  ein modulares Design für Zonensteuergeräte (Zone Control Units, ZCUs), mit dem die Entwicklung von SDV-fähigen E/E-Architekturen deutlich beschleunigt werden kann. Das neue Entwicklungskit basiert auf wiederverwendbaren Komponenten, die rund 30 einzigartige Bauteile kombinieren. Auf diese Weise können Entwickler*innen verschiedene ZCU-Implementierungen flexibel in kurzen Entwicklungszyklen konfigurieren und erhalten einen klaren Weg vom Konzept bis zur Serienimplementierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Infineon Technologies AG
01.12.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.11.25 Infineon Buy UBS AG
27.11.25 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Infineon Outperform Bernstein Research
18.11.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
Infineon AG 38,16 1,23% Infineon AG

