CES: Technik-Show versucht in Corona-Pandemie Online-Ausgabe

Doch einen neuen Fernseher muss man in Aktion sehen, um die Bildqualität einschätzen zu können. Einen Lautsprecher muss man hören. Ein Smartphone muss man in der Hand halten. Deswegen gehen Brancheninsider fest davon aus, dass die Industrie weiterhin eine Plattform wie die CES oder das Berliner Pendant IFA brauchen wird. "Wir werden definitiv wieder auf der CES sein", sagt der Chef des Hifi-Spezialisten Harman, Michael Mauser. Die von Samsung übernommene US-Firma mit bekannten Marken wie JBL, AKG oder Infinity bucht normalerweise eine große Ausstellungsfläche im Hard Rock Hotel von Las Vegas. Es gehe um Erlebnisse für die Kunden, betont Mauser. "Man muss das spüren. Wir werden zurückkommen so schnell wie es geht."/so/DP/jha

Branchenbeobachter rechnen damit, dass die CES-Neuheiten in diesem Jahr den Wandel der Interessen der Nutzer durch die Pandemie widerspiegeln werden. "Verbraucher verbringen mehr Zeit beim Arbeiten zuhause. Verbraucher verbringen mehr Zeit mit Unterhaltung", umreißt es Analyst Thomas Husson von der Marktforschungsfirma Forrester Research. Als Folge gibt es eine wiederbelebte Nachfrage unter anderem nach leistungsstarken Notebooks, besseren Fernsehern und Kopfhörern für Gamern. Als technologische CES-Neuheiten zeichnen sich in diesem Jahr entsprechend neue Display-Technologien bei TV-Geräten ab. Zudem treibt das gesteigerte Gesundheitsbewusstsein das Interesse an Geräten wie Luftfiltern und Fitnesstechnik an.

LAS VEGAS (dpa-AFX) - Die Technikmesse CES - die üblicherweise mit einem Neuheiten-Feuerwerk in Las Vegas das Jahr in der Tech-Branche einläutet - wagt in Corona-Zeiten ein Experiment als reines Online-Event. Für die Gadget-Show, die am Montag startet, ist es ein riskantes Unterfangen. Verhallen die Online-Ankündigungen der Unternehmen in den Weiten des Internets, könnte die traditionsreiche Marke CES Schaden nehmen. Läuft es zu gut, könnten vor allem große Hersteller den Anreiz verlieren, Jahr für Jahr viel Geld für den Auftritt in der Wüstenstadt auszugeben. So wie zum Beispiel Apple schon seit Jahren auf eigene Events setzt.

X



finanzen.net Brokerage Handeln zum Festpreis in der

Welt von finanzen.at Das Beste aus zwei Welten:

Handeln Sie für nur 5 Euro Order-

provision* pro Trade unmittelbar aus

der Informationswelt von finanzen.at! Jetzt informieren So viel können Sie bei finanzen.net Brokerage sparen Bezahlen Sie mehr als 5 Euro Orderprovision? Dann vergleichen Sie hier die Konditionen für eine Xetra-Order über 12.000 Euro bei finanzen.net Brokerage und anderen namhaften Online Brokern! finanzen.net Brokerage € 5,00 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Hello Bank € 28,95 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankdirekt.at € 33,35 Kaufen Verkaufen Depot eröffnen Bankhaus Jungholz € 30,00 Dadat € 25,95 Degiro € 6,56 Easybank € 28,80 Flatex (AT) € 9,90

Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter Hinweis: Stand 03/2020. Orderprovision ohne Berücksichtigung von Börsen-/ Handelsplatzgebühren. Zeitlich begrenzte Aktions­angebote, Neukunden­rabatte und Angebote für besonders aktive Personen (sog. Heavy-Trader) bleiben unberück­sichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr.Das finanzen.net Brokerage-Depot ist ein spezielles Angebot von finanzen.net in Kooperation mit der Commerzbank AG – Infos unter www.finanzen-broker.net/oesterreich/

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Onvista Bank weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Onvista Bank unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Onvista Bank tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Hello bank! weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Hello bank! unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Hello bank! tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen

X



Bitte lesen Sie die folgenden wichtigen Hinweise: Sie verlassen jetzt die finanzen.at Webseite und werden zur Webseite der Bankdirekt.at weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass sich die auf finanzen.at angegebenen Kursdaten von denen auf der Webseite der Bankdirekt.at unterscheiden können. Überprüfen Sie deshalb alle Daten genau, bevor Sie den Kauf oder Verkauf auf der Seite der Bankdirekt.at tätigen.



Inhalte fremder Webseiten, auf die hier direkt oder indirekt verwiesen wird (durch "Hyperlinks" oder "Deeplinks"), liegen außerhalb des Verantwortungsbereiches der Finanzen.net GmbH und werden von dieser nicht zu Eigen gemacht. Dies gilt auch für Börsen-, Finanz- und sonstige preissensitive Informationen, die aus Systemen fremder Anbieter online in Echtzeit oder zeitversetzt auf diese Websites übernommen werden.



Die Angebote weiterführender Internetseiten richten sich an Interessenten und Kunden in Österreich. Die Angebote auf diesen weiterführenden Internetseiten richten sich ausdrücklich nicht an Personen in Ländern, die das Vorhalten bzw. den Aufruf der darin eingestellten Inhalte untersagen oder für die Darstellung eine Erlaubnis erfordern, insbesondere nicht an US-Personen im Sinne der Regulation S des US Securities Act 1933 sowie Internet-Nutzer in Großbritannien, Nordirland, Kanada und Japan. Jeder Nutzer ist selbst verantwortlich, sich über etwaige Beschränkungen vor Aufruf der Internetseiten zu informieren und diese einzuhalten.



Diesen Hinweis zukünftig nicht mehr anzeigen



Weiter Abbrechen