09.02.2026 06:31:29
CESC stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CESC hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,99 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,05 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 35,61 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,10 INR sowie einem Umsatz von 41,07 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
