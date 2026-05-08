CESC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CESC stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,31 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 40,96 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,77 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 3,10 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 44,94 Milliarden INR gesehen hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 11,63 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 10,32 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 185,70 Milliarden INR gegenüber 169,44 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 13,37 INR geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 192,80 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at