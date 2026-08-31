Cessatech A-S Bearer and-or registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cessatech A-S Bearer and-or registered hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 DKK gegenüber -0,160 DKK im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at