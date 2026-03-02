|
Cessatech A-S Bearer and-or registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Cessatech A-S Bearer and-or registered veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 DKK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,410 DKK erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cessatech A-S Bearer and-or registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 328,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen DKK im Vergleich zu -0,9 Millionen DKK im Vorjahresquartal.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,600 DKK. Im Vorjahr hatten -0,850 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 129,72 Prozent auf 5,72 Millionen DKK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2,49 Millionen DKK in den Büchern gestanden.
