CETC Lantian Technology zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CETC Lantian Technology hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 813,7 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CETC Lantian Technology einen Umsatz von 594,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at