Travelers Aktie
WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091
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10.08.2026 14:39:20
Ceuta: Spain sets up border controls on travelers from Italy
Spain had warned Italy it would impose entry checks on visitors unless Rome halts its controls by Sunday. Even though they don't share a land border, the countries entered a spat after the Ceuta border rush.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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