Travelers Aktie

Travelers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MLX4 / ISIN: US89417E1091

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14.08.2026 23:07:21

Ceuta: Spain sets up border controls on travelers from Italy

Spain had warned Italy it would impose entry checks on visitors unless Rome halts its controls by Sunday. Even though they don't share a land border, the countries entered a spat after the Ceuta border rush.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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