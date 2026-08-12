Ceva hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ceva ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ceva die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Ceva vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,10 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Ceva im vergangenen Quartal 29,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ceva 25,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at