Ceva mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ceva hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,30 Prozent auf 28,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at