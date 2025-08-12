Ceva öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ceva hat am 11.08.2025 die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,70 Prozent auf 25,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at