Ceva öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ceva präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 29,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at