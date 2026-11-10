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10.11.2026 06:31:29
Ceva öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ceva präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0,08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 29,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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