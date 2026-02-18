18.02.2026 06:31:28

Ceva veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Ceva gab am 17.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 31,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ceva 29,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,440 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,370 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,49 Prozent auf 109,60 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 106,94 Millionen USD in den Büchern gestanden.

