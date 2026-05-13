Ceva zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ceva hat am 11.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,16 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,42 Prozent auf 27,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at