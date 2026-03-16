CEWE Stiftung Aktie
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
Erneute Anhebung
|
16.03.2026 16:10:00
CEWE-Aktie schwächelt: Dividende soll erneut steigen
Mit 3,00 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr betrage die vorgeschlagene Erhöhung 15 Cent, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Es wäre die siebzehnte Erhöhung in Folge, hieß es von CEWE. Analysten hatten sich mit rund 3,08 Euro im Schnitt noch etwas mehr versprochen. CEWE hatte wie bereits mit vorläufigen Zahlen bekannt vergangenes Jahr den Umsatz um fast 4 Prozent auf 864,5 Millionen Euro gesteigert, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zog von 86,1 auf 88,2 Millionen Euro. Am 26. März legt das Unternehmen detaillierte Zahlen vor.
Die CEWE-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 99,30 Euro.
/men/zb
OLDENBURG (dpa-AFX)
Bildquelle: CEWE
