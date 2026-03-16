Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

CEWE Stiftung Aktie

WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901

Erneute Anhebung 16.03.2026 16:10:00

CEWE-Aktie schwächelt: Dividende soll erneut steigen

Der Fotodienstleister CEWE will seine Dividende erneut erhöhen.

Mit 3,00 Euro je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr betrage die vorgeschlagene Erhöhung 15 Cent, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Oldenburg mit. Es wäre die siebzehnte Erhöhung in Folge, hieß es von CEWE. Analysten hatten sich mit rund 3,08 Euro im Schnitt noch etwas mehr versprochen. CEWE hatte wie bereits mit vorläufigen Zahlen bekannt vergangenes Jahr den Umsatz um fast 4 Prozent auf 864,5 Millionen Euro gesteigert, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern zog von 86,1 auf 88,2 Millionen Euro. Am 26. März legt das Unternehmen detaillierte Zahlen vor.

Die CEWE-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 99,30 Euro.

OLDENBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: CEWE

