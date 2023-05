CEWE-Aktie unbewegt: Kuratorium der CEWE Stiftung hat neue Führungsspitze gewählt

In einer Sitzung seien Helmut Hartig zum Kuratoriumsvorsitzenden und Kay Hafner zu dessen Stellvertreter gewählt worden, teilte das Gremium am Montag in Oldenburg mit. Damit sei die Beschluss- und Arbeitsfähigkeit der Organisation, die als persönlich haftende Gesellschafterin die Geschäfte der im SDAX notierten CEWE Stiftung führt, wieder "vollständig hergestellt".

In der Vergangenheit hatte sich der ehemalige Vorstandschef Christian Friege mit dem Ex-Kuratoriumsvorsitzenden der CEWE Stiftung, Rolf Hollander, überworfen. Friege musste das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen. Mittlerweile hat Yvonne Rostock den Posten als Vorstandsvorsitzende von CEWE übernommen. Hollander hatte Anfang März sein Amt niedergelegt. Mit seiner Entscheidung wolle er seinen Beitrag leisten, um das Streitthema um die Besetzung des Aufsichtsgremiums von CEWE zu befrieden, hieß es damals.

Im XETRA-Handel notiert die CEWE Stiftung-Aktie zeitweise unbewegt bei 96,10 Euro.

