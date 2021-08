CEWE kündigt Aktienrückkauf-Programm an - Aktie legt nachbörslich zu

Der Fotodienstleister CEWE will eigene Aktien für bis zu 20 Millionen Euro zurückkaufen.

Dazu sollen vom 1. September 2021 bis zum 30. Mai 2022 bis zu 200 000 eigene Papiere an der Börse erworben werden, wie das im Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktien des im Nebenwerteindex SDAX notierten Unternehmens stiegen am Abend auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um drei Prozent auf 130 Euro.

Auf Xetra würden die Papiere damit die am 10. August infolge der Zahlen zum zweiten Quartal erlittenen Kursverluste endgültig wettmachen. Damals hatte CEWE trotz eines schwachen Quartals die Jahresprognosen bestätigt. Dabei vertraut das Management auf ein starkes Weihnachtgeschäft.

OLDENBURG (dpa-AFX)