CEWE Stiftung Aktie
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
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16.07.2026 16:20:00
CEWE setzt den nächsten Wachstumsschritt - Aktie reagiert sofort
Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.
Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften führender Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro.
Die CEWE-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,15 Prozent auf 96,40 Euro zu.
OLDENBURG (dpa-AFX)
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