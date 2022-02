Cewe will zum 13. Mal Dividende erhöhen - Rückgang bei Umsatz und Ergebnis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum 13. Mal in Folge will der Fotodienstleister Cewe (CEWE StiftungCo) nach eigenen Angaben seine Dividende erhöhen. Auf Basis vorläufiger Jahreszahlen solle die Ausschüttung auf 2,35 Euro je Aktie gesteigert werden, teilte das SDAX-Unternehmen am Montagabend überraschend nach Börsenschluss in Oldenburg mit. Das wären fünf Cent mehr als für das Jahr 2020.

Unterdessen ging der Erlös des Jahres 2021 nach ersten Erkenntnissen gegenüber dem Vorjahr um knapp 5 Prozent auf 692,8 Millionen Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) fiel von 79,7 Millionen Euro auf 72,2 Millionen Euro, lag damit aber gerade noch so in der konzerneigenen Zielbandbreite. Als Begründung für den Rückgang nannte der Vorstand das überdurchschnittlich gute Weihnachtsgeschäft im coronabedingten Winter 2020, der zu einem höheren Vergleichswert geführt habe. Die vollständigen Zahlen will das Unternehmen am 31. März vorstellen./ngu/he