CEZ AS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CEZ AS hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,30 CZK präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,40 CZK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CEZ AS im vergangenen Quartal 68,17 Milliarden CZK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CEZ AS 76,28 Milliarden CZK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at