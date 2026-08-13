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13.08.2026 06:31:29
CEZ AS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CEZ AS äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,30 CZK gegenüber 7,40 CZK im Vorjahresquartal.
CEZ AS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,38 Milliarden CZK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,26 Milliarden CZK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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