CEZ AS: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CEZ AS hat am 10.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat CEZ AS 57,32 Milliarden CZK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 127,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 25,19 Milliarden CZK erwirtschaftet worden.

