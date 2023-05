CEZ AS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CEZ AS lud am 11.05.2023 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 93,40 Milliarden CZK – ein Plus von 22,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CEZ AS 76,00 Milliarden CZK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at