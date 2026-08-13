CEZ mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CEZ stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,83 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,56 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at