|
13.08.2026 06:31:29
CEZ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CEZ hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Mit einem EPS von 0,17 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CEZ mit 0,170 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,56 Milliarden USD – ein Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CEZ 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!