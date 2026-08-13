CEZ präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CEZ hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,17 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CEZ mit 0,170 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,56 Milliarden USD – ein Plus von 25,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CEZ 2,83 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at