CEZ stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CEZ ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CEZ die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,33 Milliarden USD umgesetzt.

