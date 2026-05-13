CF Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CF Acquisition A lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CF Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,1 Millionen USD im Vergleich zu 3,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at