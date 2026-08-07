CF Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CF Acquisition A lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

CF Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,9 Millionen USD – ein Plus von 258,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CF Acquisition A 4,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at