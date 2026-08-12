CF Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CF Acquisition A hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat CF Acquisition A im vergangenen Quartal 40,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CF Acquisition A 25,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at