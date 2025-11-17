CF Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CF Acquisition A hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 490,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 209,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at