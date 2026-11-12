CF Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CF Acquisition A präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CF Acquisition A 16,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 341,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at