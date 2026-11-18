CF Acquisition A lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 99,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 182,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 209,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at