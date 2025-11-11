|
CF Acquisition A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CF Acquisition A hat am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CF Acquisition A -0,150 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 24,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
