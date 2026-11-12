CF Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CF Acquisition A äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CF Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 290,06 Prozent auf 96,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at